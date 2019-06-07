В АО «Транснефть – Сибирь» завершились соревнования по пожарно-прикладному спорту

СЕГОДНЯ 11:29 2019-06-07T11:29:21+03:00

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АО «Транснефть – Сибирь» в двадцатый раз провело соревнования по пожарно-прикладному спорту на звание «Лучший расчет добровольной пожарной дружины».

В конкурсе, проходившем 5-6 июня 2019 года, приняли участие 12 команд из основных подразделений акционерного общества. Местом проведения состязаний стал стадион «Геолог» в г. Тюмени.

Команды соревновались в пяти видах: преодоление стометровой полосы с препятствиями, пожарная эстафета, челночный бег, боевое развертывание от пожарного автомобиля, а также теоретическая подготовка.

Пожарно-прикладной спорт призван развивать силу, координацию, выносливость, быстроту реакции, а также умение выдерживать значительные физические нагрузки, работать в дыму при высоких температурах. Прошедшие соревнования продемонстрировали, что этими навыками специалисты, входящие в состав добровольных пожарных дружин, обладают в полной мере.

Всего в состав добровольных пожарных дружин (ДПД) АО «Транснефть – Сибирь» - входят более тысячи человек, в том числе рядовые сотрудники – слесари, механики, водители, линейные трубопроводчики. Они принимают участие в регулярных учебно-тренировочных занятиях, проходят соответствующее обучение и инструктажи. Теоретические знания и практические навыки в области пожарной безопасности повседневно применяются в укреплении трудовой дисциплины и соблюдении техники безопасности на производстве. Также члены ДПД проводят профилактическую работу в трудовом коллективе.

По итогам двух дней соревнований первое место четвертый раз подряд заняла команда Специализированного транспортного управления. Второе место было присуждено дружине из Уренгойского управления магистральных нефтепроводов (УМН). Третье место заняла сборная Сургутского УМН.

По итогам соревнований будет сформирована сборная команда АО «Транснефть – Сибирь», которая представит предприятие в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту среди организаций системы ПАО «Транснефть». Финальный этап пройдет в г. Тюмени в июле 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU