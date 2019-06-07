2019-06-07T11:16:07+03:00
Происшествия

Двух Жителей Нового Уренгоя задержали за кражу кабеля из организацию

Парни сдали его в пункт приёма металла
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Двух Жителей Нового Уренгоя задержали за кражу кабеля из организацию. Фото с сайта pixabay.comДвух Жителей Нового Уренгоя задержали за кражу кабеля из организацию. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

Получили прибыль в 20 тысяч рублей и нанесли ущерба организации в десять раз больше двое ямальцев. Накануне злоумышленники были задержаны пуровской полицией.

По информации УМВД ЯНАО, 1 июня в полицию Пуровского района обратился главный инженер одной из организаций с заявлением о том, что в конце мая неизвестные со строящегося объекта, расположенного в 25 км от посёлка Уренгой, украли кабель двух видов, общей длиной 60 метров. Предприятию причинен ущерб на сумму более 180 тысяч рублей.

Оперативники установили ранее не судимых 21 и 19-летних жителей Нового Уренгоя. В полиции задержанные дали признательные показания. Оперативники установили, что похищенный кабель злоумышленники сдали в пункт приема цветного металла и получили 20 тысяч рублей, деньги потратили на личные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Развитие Северного морского пути на Ямале обсудили на форуме в Санкт-Петербурге
На Ямале начинают праздновать День рыбака
Бывшему полицейскому за давнюю драку с ямальцем выплатят миллион рублей компенсации
В АО «Транснефть – Сибирь» завершились соревнования по пожарно-прикладному спорту
В Уренгое сгорел многоквартирный дом. Есть пострадавшие
Дело о смерти двух вахтовиков, отравившихся метанолом в Тазовском районе, вернули на доследование
Наплавной мост через реку Пур могут запустить в конце дня
Следователи Ямала обыскали офис строительной фирмы и изъяли всю документацию
Видеоигра лишила жителя Нового Уренгоя крупной суммы денег
На Ямале началось масштабное строительство и ремонт дорог
В Новом Уренгое при столкновении с «Киа» пострадал водитель «Шевроле Нивы»
Движение транспорта через реку Пур откроют в 2021 году
Погода на Ямале 7 июня: тепло и небольшой ветер
Губернаторы Ямала и Нижегородской области подписали соглашение о сотрудничестве на форуме в Санкт-Петербурге