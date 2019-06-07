СЕГОДНЯ 11:16 2019-06-07T11:16:07+03:00

Двух Жителей Нового Уренгоя задержали за кражу кабеля из организацию. Фото с сайта pixabay.com

Изменить размер текста: A A

Получили прибыль в 20 тысяч рублей и нанесли ущерба организации в десять раз больше двое ямальцев. Накануне злоумышленники были задержаны пуровской полицией.

По информации УМВД ЯНАО, 1 июня в полицию Пуровского района обратился главный инженер одной из организаций с заявлением о том, что в конце мая неизвестные со строящегося объекта, расположенного в 25 км от посёлка Уренгой, украли кабель двух видов, общей длиной 60 метров. Предприятию причинен ущерб на сумму более 180 тысяч рублей.

Оперативники установили ранее не судимых 21 и 19-летних жителей Нового Уренгоя. В полиции задержанные дали признательные показания. Оперативники установили, что похищенный кабель злоумышленники сдали в пункт приема цветного металла и получили 20 тысяч рублей, деньги потратили на личные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору».

ИСТОЧНИК KP.RU