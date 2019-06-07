СЕГОДНЯ 10:58 2019-06-07T10:58:34+03:00

В Уренгое сгорел многоквартирный дом. Есть пострадавшие. Фото с сайта администрации Пуровского района

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Ночью в Уренгое произошел пожар в восьмиквартирном доме по улице Восточной, 5. Об этом сообщает администрация Пуровского района.

Было эвакуировано 15 жильцов. Всего в доме зарегистрировано 22 человека. Все пострадавшие разместились у родственников и друзей, маневренный фонд пока никому не понадобился.

Сообщение о возгорании в единую диспетчерскую службу поступило в 03:29 часов. В результате пожара пострадал пятидесятилетний мужчина - с резаной раной левого предплечья и двух пальцев левой руки, отравлением угарным газом III–IV степени уренгоец госпитализирован в стационар уренгойской районной больницы. Погибших нет.

По словам главы посёлка Олега Якимоав, в 10 часов состоялось заседание КЧС, на котором вместе с пострадавшими обсудили дальнейшие действия, в том числе меры помощи, которую администрация сможет оказать жильцам сгоревшего дома.

ИСТОЧНИК KP.RU