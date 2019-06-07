СЕГОДНЯ 10:38 2019-06-07T10:38:12+03:00

Дело о смерти двух вахтовиков, отравившихся метанолом в Тазовском районе, вернули на доследование. Фото с сайта прокуратуры ЯНАО

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Следователи Тазовского района в апреле 2018 года возбудили уголовное дело в связи со смертью двух вахтовых рабочих на производственной базе в районе Мессояхинского месторождения. Мужчины отравились жидкостью, содержащей метиловый спирт.

По истечении почти восьми месяцев расследования следователь пришел к выводу, что один из работников, работающий трактористом, выпил техническую жидкость, используемую при эксплуатации трактора и угостил ею коллегу по работе. Таким образом, виновных в смерти нет.

В прокуратуре автономного округа установлено, что выводы следователя не только не основаны на собранных доказательствах, но и противоречат им.

Допрошенные руководитель, инженер и техник предприятия сообщили следователю, что при эксплуатации специальной техники спиртовые технические жидкости ими не используются. Это же установлено и при осмотре трактора, на котором работал погибший.

При этом один из допрошенных работников предприятия рассказал следователю как погибший, предлагая выпить с ним настойки, сообщил, что купил ее у водителя другой организации. Однако обстоятельства приобретения настойки, в результате употребления которой погибло два человека так и остались не выясненными.

В этой связи незаконное решение следователя было отменено первым заместителем прокурора округа.

ИСТОЧНИК KP.RU