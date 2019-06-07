СЕГОДНЯ 09:52 2019-06-07T09:52:32+03:00

Наплавной мост через реку Пур могут запустить в конце дня. Фото с сайта правительства ЯНАО

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Все секции наплавного моста через реку Пур уже собраны, однако пока высокая вода не даёт автотранспорту беспрепятственно заехать на переправу – уровень воды в реке опускается медленно.

По информации специалистов «Ямбургтранссервис», сейчас они занялись подсыпкой щебня на подъезде к мосту на левом берегу Пура.

- Работали всю ночь, отсыпали порядка 700 кубометров щебня. В течение ближайших часов добавим ещё 200 кубов и положим плиты, чтобы пустить легковой транспорт в одну колею, - сообщил начальник Коротчаевской ремонтно-эксплуатационной службы предприятия «Ямбургтранссервис» Николай Солгалов.

При удачном раскладе, движение могут возобновить уже к концу дня. Пока людей и грузы перевозят суда на воздушных подушках. Тариф на перевозку пассажиров – 500 рублей, уренгойцев переправляют бесплатно. Транспортировкой автомобилей через реку Пур занимаются аппарели. В этом году один из перевозчиков – компания «СтаффТрак» бесплатно переправляет личный легковой транспорт местных жителей: услуга пользуется популярностью, аппарель совершает до 12 рейсов за сутки и готова взять на борт до 600 тонн груза.

ИСТОЧНИК KP.RU