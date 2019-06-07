2019-06-07T09:35:47+03:00
Происшествия

Следователи Ямала обыскали офис строительной фирмы и изъяли всю документацию

Руководство подозревается в невыплате заработной платы
Алена Кульмухаметова
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Следователи Ямала обыскали офис строительной фирмы и изъяли всю документацию. Фото с сайта СУ СК ЯНАОСледователи Ямала обыскали офис строительной фирмы и изъяли всю документацию. Фото с сайта СУ СК ЯНАО
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Обращение жителя посёлка Тазовский стало поводом для возбуждения уголовного дела в отношении руководства ООО «Регион-строй». Мужчина сообщил, что свыше двух месяцев не может получить заработную плату.

В СУ СК ЯНАО сообщили, что в отношении руководства возбуждено уголовное дело по статье «Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев». Заявителю не выплачена заработная плата в период с августа 2018 года по настоящее время, в размере более 120 тысяч рублей.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления – допрашиваются работники организации, в ее офисе произведен обыск, в ходе которого изъята бухгалтерская и иная документация, а также материальные ценности, на которые планируется обратить взыскание в счет погашения задолженности по заработной плате.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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