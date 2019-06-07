Следователи Ямала обыскали офис строительной фирмы и изъяли всю документацию

СЕГОДНЯ 09:35 2019-06-07T09:35:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Обращение жителя посёлка Тазовский стало поводом для возбуждения уголовного дела в отношении руководства ООО «Регион-строй». Мужчина сообщил, что свыше двух месяцев не может получить заработную плату.

В СУ СК ЯНАО сообщили, что в отношении руководства возбуждено уголовное дело по статье «Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев». Заявителю не выплачена заработная плата в период с августа 2018 года по настоящее время, в размере более 120 тысяч рублей.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления – допрашиваются работники организации, в ее офисе произведен обыск, в ходе которого изъята бухгалтерская и иная документация, а также материальные ценности, на которые планируется обратить взыскание в счет погашения задолженности по заработной плате.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU