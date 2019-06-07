2019-06-07T08:58:05+03:00
Общество

Видеоигра лишила жителя Нового Уренгоя крупной суммы денег

Мужчина сам перевёл деньги незнакомцу
Алена Кульмухаметова
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Видеоигра лишила жителя Нового Уренгоя крупной суммы денег. Фото с сайта pixabay.comВидеоигра лишила жителя Нового Уренгоя крупной суммы денег. Фото с сайта pixabay.com
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Накануне в полицию Нового Уренгоя обратился местный житель с заявлением о мошенничестве. Мужчина пояснил, что неизвестный обманом завладел принадлежащими ему 8 300 рублями.

Полицейским мужчина рассказал, что на сайте бесплатных объявлений нашел информацию о продаже видеоигр на игровую приставку. Связавшись с продавцом, последний пояснил, что необходимо полностью оплатить стоимость товара, после чего товар будет отправлен покупателю. Мужчина перевел 8 300 рублей на счет указанный злоумышленником. До настоящего времени товар не доставлен, лжепродавец перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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