2019-06-07T08:47:49+03:00
Общество

На Ямале началось масштабное строительство и ремонт дорог

Ведутся проектные работы по капитальному ремонту 24 км трассы и от Карамовского поста до Ноябрьска
Алена Кульмухаметова
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На Ямале началось масштабное строительство и ремонт дорог. Фото с сайта правительства ЯНАОНа Ямале началось масштабное строительство и ремонт дорог. Фото с сайта правительства ЯНАО
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В Ямало-Ненецком автономном округе за летний период отремонтируют более 100 км муниципальных дорог, свыше 50 км региональных и межмуниципальных трасс, построят порядка 60 км автодороги НадымСалехард. Об этом рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Максим Першиков.

- В этом году впервые муниципалитетам доведены средства в полном объёме, в соответствии с нормативами. Ямальцы должны увидеть качественные изменения на дорогах. Такую задачу поставил перед нами глава региона Дмитрий Артюхов, и на сегодняшний день мы обеспечены всем необходимым, чтобы её выполнить. Практически везде работы уже начались – срезают асфальт, выгружают технику. Безусловно, мы будем контролировать качество выполненных работ и сроки, - подчеркнул Максим Першиков.

В этом году в Ноябрьске отремонтируют 6,5 км автодорог. В том числе, трассу на промзону, путепровод, мост через реку Нанк-Пёх, улицу Муравленко. Ещё 13 км трассы отремонтируют на подъезде к городу.

Это позволит значительно улучшить состояние дорог, устранить проблемы с отводом воды и обеспечить безопасное и комфортное передвижение автомобилей. Вместе с тем, уже ведутся проектные работы по капитальному ремонту 24 км трассы и от Карамовского поста до Ноябрьска.

Снизить уровень аварийности – одна из главных задач, связанных с ремонтом и реконструкцией автодороги Коротчаево – Новый Уренгой. Там за три года реконструируют 67 км трассы. Этим летом реконструируют почти 2 км, ещё столько же на подъезде к речному порту отремонтируют капитально.

Кроме того, в Новом Уренгое за три года построят две транспортные развязки, что позволит разгрузить транспортные магистрали.

Продолжится и строительство автодороги Надым – Салехард. В этом году дорожники должны построить 64 км трассы. Ещё около 80 км закончат до конца 2020 года. Это обеспечит жителям округа круглогодичный проезд автотранспорта до столицы региона.

От границы округов до Губкинского работы уже начались. Этим летом ямальские дорожники отремонтируют 10 км трассы, что также обеспечит более безопасные и комфортные условия для автомобилистов, улучшит транспортно-эксплуатационное состояние дороги.

Напомним, по поручению главы региона все ремонтные работы должны быть завершены в срок до 1 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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