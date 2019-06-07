2019-06-07T08:00:02+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое при столкновении с «Киа» пострадал водитель «Шевроле Нивы»

Автомобилисты не поделили дорогу
Алена Кульмухаметова
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В Новом Уренгое при столкновении с «Киа» пострадал водитель «Шевроле Нивы». Фото с сайта Госавтоинспекции ЯНАОВ Новом Уренгое при столкновении с «Киа» пострадал водитель «Шевроле Нивы». Фото с сайта Госавтоинспекции ЯНАО
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Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим случилось в городе Новый Уренгой накануне 6 июня.

Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, около 18 часов 40 минут на улице Захаренкова в городе Новый Уренгой водитель автомобиля «Кia» при развороте вне перекрестка не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Chevrolet niva», движущимся в попутном направлении прямо. В результате происшествия водитель «Chevrolet niva» травмирован.

За прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано семь ДТП, в результате которых травмирован один человек.

С начала 2019 года на ямальских дорогах в 2095 зарегистрированных ДТП, погибли 12 человек и 230 травмированы, в их числе 28 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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