СЕГОДНЯ 07:36 2019-06-07T07:36:41+03:00

Движение транспорта через реку Пур откроют в 2021 году. Фото с сайта правительства ЯНАО

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Мост через реку Пур – один из важнейших транспортных проектов Ямала. Он соединит восточную часть округа с основной сетью региональных дорог, позволит обеспечить непрерывное транспортное сообщение. В настоящее время на реке действует платная понтонная переправа. Дважды в год, в период ледохода и ледостава, движение по ней прерывается на несколько недель.

Нужный для ямальцев мост начнёт работать в 2021 году. Об этом сообщили в правительстве Ямала. Деньги на его строительство уже нашли.

В четверг, 6 июня, на Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение о взаимодействии между правительством Ямала, Газпромбанком и ООО «Региональная инфраструктурная компания» (ООО «РИК»). Документ определяет взаимодействие сторон при предоставлении заёмного финансирования в рамках проекта строительства автодороги Коротчаево – Красноселькуп, в том числе моста через реку Пур. Общая сумма финансирования строительства составит 9,6 млрд рублей, из которых большую часть предоставит Газпромбанк.

Подписи под документом поставили заместитель губернатора Ямала Александр Калинин, вице-президент – начальник департамента инфраструктурных проектов и ГЧП Газпромбанка Павел Бруссер и генеральный директор ООО «РИК» Николай Руссу.

Добавим, что строительство моста через реку Пур началось в декабре 2018 года. Длина капитальной переправы составит 1 023 метра (с подходами и насыпью почти 1 700 метров). Проезд автомобилей будет организован по двум полосам с максимальной скоростью движения 100 километров в час. Открытие моста по плану должно состояться в 2021 году. Однако строительная компания не исключает, что сможет завершить проект раньше срока.

ИСТОЧНИК KP.RU