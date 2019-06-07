2019-06-07T07:36:41+03:00
Общество

Движение транспорта через реку Пур откроют в 2021 году

Общая сумма финансирования строительства составит 9,6 млрд рублей
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Движение транспорта через реку Пур откроют в 2021 году. Фото с сайта правительства ЯНАОДвижение транспорта через реку Пур откроют в 2021 году. Фото с сайта правительства ЯНАО
Изменить размер текста:

Мост через реку Пур – один из важнейших транспортных проектов Ямала. Он соединит восточную часть округа с основной сетью региональных дорог, позволит обеспечить непрерывное транспортное сообщение. В настоящее время на реке действует платная понтонная переправа. Дважды в год, в период ледохода и ледостава, движение по ней прерывается на несколько недель.

Нужный для ямальцев мост начнёт работать в 2021 году. Об этом сообщили в правительстве Ямала. Деньги на его строительство уже нашли.

В четверг, 6 июня, на Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение о взаимодействии между правительством Ямала, Газпромбанком и ООО «Региональная инфраструктурная компания» (ООО «РИК»). Документ определяет взаимодействие сторон при предоставлении заёмного финансирования в рамках проекта строительства автодороги Коротчаево – Красноселькуп, в том числе моста через реку Пур. Общая сумма финансирования строительства составит 9,6 млрд рублей, из которых большую часть предоставит Газпромбанк.

Подписи под документом поставили заместитель губернатора Ямала Александр Калинин, вице-президент – начальник департамента инфраструктурных проектов и ГЧП Газпромбанка Павел Бруссер и генеральный директор ООО «РИК» Николай Руссу.

Добавим, что строительство моста через реку Пур началось в декабре 2018 года. Длина капитальной переправы составит 1 023 метра (с подходами и насыпью почти 1 700 метров). Проезд автомобилей будет организован по двум полосам с максимальной скоростью движения 100 километров в час. Открытие моста по плану должно состояться в 2021 году. Однако строительная компания не исключает, что сможет завершить проект раньше срока.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Видеоигра лишила жителя Нового Уренгоя крупной суммы денег
На Ямале началось масштабное строительство и ремонт дорог
В Новом Уренгое при столкновении с «Киа» пострадал водитель «Шевроле Нивы»
Погода на Ямале 7 июня: тепло и небольшой ветер
Губернаторы Ямала и Нижегородской области подписали соглашение о сотрудничестве на форуме в Санкт-Петербурге
До старта летней путины на Ямале остались считанные дни
В Тарко-Сале открывается верёвочный парк «Эверест»
Ямальцев приглашают принять участие в международном конкурсе «Экспортёр года»
Жителя Салехарда ждёт суд за два грамма наркотика в кармане брюк
В Ноябрьске простились с убитыми полицейским и его супругой
Дюжина школьников из Надыма на месяц станут моряками в городе Кронштадт
Абонент Tele2 впервые в России позвонил по 5G
Учёные Ямала проведут 16 комплексных экологических экспедиций
В Лабытнангах дорожников оштрафовали на шесть миллионов рублей за плохую уборку снега зимой
Только в мае спасатели Ямала сохранили жизни 91 жителю округа
В Новом Уренгое осуждена банда наркодилеров
Салехардцев попросили не тереться о постаменты техники в Парке Победы
В Ноябрьске открылась смена для молодежи «Культурные традиции казачества»
В Салехарде вновь расследуется дело по факту смерти женщины после застолья с уголовником
Ещё три памятника включены в объекты культурного наследия Ямала
На общегородской субботник в Салехарде вышли полторы тысячи человек
За минувшие сутки на Ямале зарегистрировано десять ДТП
В полевой сезон 2019 года археологи проведут раскопки на двух памятниках Ямала
Погода на Ямале 6 июня: летнее тепло и слабый ветер
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов – участник Петербургского экономического форума