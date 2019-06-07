2019-06-07T06:32:52+03:00
Общество

Погода на Ямале 7 июня: тепло и небольшой ветер

Почти на всей территории округа без осадков
Алена Кульмухаметова
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Погода на Ямале 7 июня: тепло и небольшой ветерПогода на Ямале 7 июня: тепло и небольшой ветерФото: Татьяна Коркина
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В пятницу 7 июня в Салехарде облачно и без осадков. Ветер северо-восточный 5-12 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +5, + 8 градусов.

В Лабытнанги преимущественно облачная без осадков погода. Ветер северо-восточный, северный 5-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +6, +9 градусов.

В Новом Уренгое ясно и без осадков. Ветер северо-восточный, северный 5-12 метров в секунду. Температура воздуха днём +12, +20 градусов.

В Ноябрьске ясная погода, после обеда набегут облака и пойдёт дождь. Ветер северо-восточный 5-15 метров в секунду. Температура воздуха днём +17, +24 градусов.

В Надыме переменная облачность, без осадков. Ветер северный 4-12 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +7, +12 градусов.

В Губкинском преимущественно ясная погода, осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный 2-12 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +14, +20 градусов.

В Муравленко с утра переменная облачность, после обеда ясно и осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный 3-13 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +15, + 21 градусов.

В Тарко-Сале солнечно и без осадков. Ветер северный, северо-восточный 2-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +14, +21 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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