Погода на Ямале 7 июня: тепло и небольшой ветер
В пятницу 7 июня в Салехарде облачно и без осадков. Ветер северо-восточный 5-12 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +5, + 8 градусов.
В Лабытнанги преимущественно облачная без осадков погода. Ветер северо-восточный, северный 5-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +6, +9 градусов.
В Новом Уренгое ясно и без осадков. Ветер северо-восточный, северный 5-12 метров в секунду. Температура воздуха днём +12, +20 градусов.
В Ноябрьске ясная погода, после обеда набегут облака и пойдёт дождь. Ветер северо-восточный 5-15 метров в секунду. Температура воздуха днём +17, +24 градусов.
В Надыме переменная облачность, без осадков. Ветер северный 4-12 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +7, +12 градусов.
В Губкинском преимущественно ясная погода, осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный 2-12 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +14, +20 градусов.
В Муравленко с утра переменная облачность, после обеда ясно и осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный 3-13 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +15, + 21 градусов.
В Тарко-Сале солнечно и без осадков. Ветер северный, северо-восточный 2-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +14, +21 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU