СЕГОДНЯ 15:59 2019-06-06T15:59:18+03:00

Губернаторы Ямала и Нижегородской области подписали соглашение о сотрудничестве на форуме в Санкт-Петербурге. Фото с сайта правительства ЯНАО

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В четверг 6 июня губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между регионами. Подписание состоялось на полях Петербургского международного экономического форума.

Соглашение предусматривает возможность поставок на Ямал криогенного насосного оборудования для производства сжиженного природного газа, электротехнической продукции, автотехники, сварочного и другого оборудования, произведённого в Нижегородской области.

Также оно предполагает также сотрудничество в расширении поставок специализированной транспортной техники: судов на воздушной подушке, вахтовых автобусов, жилых модулей на прицепах, автомобилей для обслуживания нефтяных скважин, вездеходной техники, автогидроподъёмников, специализированных лабораторий, кранов-манипуляторов, тралов.

Ещё одно направление сотрудничества – повышение производительности труда. В Нижегородской области реализуется проект «Бережливая губерния», который предполагает оптимизацию работы как производств, так и социальных объектов. Этот опыт может быть использован на Ямале.

Кроме того, регионы будут сотрудничать в IT-сфере, обмениваться информацией о региональных мерах государственной поддержки и инвестиционном климате, обмениваться опытом в сферах недропользования, труда и занятости населения, туризма.

ИСТОЧНИК KP.RU