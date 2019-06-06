До старта летней путины на Ямале остались считанные дни

СЕГОДНЯ 15:42 2019-06-06T15:42:12+03:00

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В середине июня на Ямале официально будет открыта летняя путина. По словам начальника отдела организации и регулирования рыболовства департамента АПК Сергея Гулялова, к летнему лову предприятия округа полностью готовы, закуплены сетеснастный материал, ГСМ, проведено техническое обслуживание холодильного оборудования и флота.

На летнюю путину приходится около половины годового улова в округе.

- С начала года в округе добыто уже 1 700 тонн рыбы, что почти на 100 тонн больше, чем за первое полугодие 2018 года. Свыше 300 тонн улова пришлось на Новопортовский рыбозавод, 240 тонн – на Горковский, около 200 тонн добыли рыбаки Аксарковского рыбопромыслового предприятия. На счету Тазагрорыбпрома – 165 тонн улова, - рассказал представитель департамента АПК.

Общий вылов сиговых видов рыб – чира, пеляди, сига-пыжьяна и ряпушки – с начала года составил 345 тонн. Из них 144 тонны пришлось на ряпушку, 108 тонн на пелядь. Чира и сига-пыжьяна добыто 48 и 45 тонн соответственно. Самыми «весомыми» в зимне-весенних уловах стали налим и щука – по 400 с лишним тонн каждого вида. 200 тонн пришлось на язя.

Ямал начинает освоение морского промысла – в конце апреля на побережье Байдарацкой губы установлена рыболовецкая база, которая позволит пополнить ассортимент добываемой в округе рыбы такими видами как навага, сайка, камбала полярная, омуль, голец. Сейчас объект готовят к эксплуатации, уже этим летом морские уловы могут поступить в продажу.

В последние годы на Ямале добывается свыше 10 тысяч тонн рыбы. 2017 год стал рекордным за последние 15 лет – 10 600 тонн улова, в прошлом году добыто 10 350 тонн. Есть все предпосылки к тому, что путина-2019 тоже сложится удачно.

По правилам рыболовства, вылов рыбы запрещён с 20 мая по 15 июня от мыса Ангальский (Салехард) по всей магистрали реки Обь в границах Приуральского, Надымского и Ямальского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU