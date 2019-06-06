В Тарко-Сале открывается верёвочный парк «Эверест»

СЕГОДНЯ 14:55 2019-06-06T14:55:23+03:00

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Завтра 7 июня таркосалинцев приглашают на открытие первого в России модификационного веревочного парка с элементами фрироупа. Новый спортобъект расположился по соседству со спортшколой «АВАНГАРД»

Как сообщили в администрации Пуровского района, открытие запланировано в полдень. Парк появился в городе благодаря инициативе коллектива центра развития туризма, которая стала победителем первого районного конкурса бюджетных инициатив. Название парку дали сами горожане, голосуя на портале «Живем на Севере».

Визуально спортплощадка представляет собой кубический двухъярусный тренировочный комплекс 13,8 на 13,8 метров. Как сообщили специалисты центра развития туризма он выполнен из металла. Верхний первый ярус – высотная тропа на страховках, второй ярус (нижний) – полоса препятствий, а также нулевой уровень с элементами фрироупа. Уникальность комплекса в том, что все нижние элементы можно модифицировать – по классу, возрасту и другим критериям. Обязательно предусмотрена система индивидуальной страховки - каски для спортивного лазания по дистанциям, усы самостраховки, карабин. Парк предназначен для всех, кто любит активный отдых. На его территории планируется проведение спортивных мероприятий для детей и подростков, а также мероприятия для семей по заявкам. Также в парке находится зона отдыха – скамейки, стенд для фотосъемки.

ИСТОЧНИК KP.RU