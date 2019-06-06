2019-06-06T14:24:30+03:00
Общество

Ямальцев приглашают принять участие в международном конкурсе «Экспортёр года»

Заявки от организаций УрФО принимаются до 14 июня
Алена Кульмухаметова
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Ямальцев приглашают принять участие в международном конкурсе «Экспортёр года». Фото с сайта правительства ЯНАОЯмальцев приглашают принять участие в международном конкурсе «Экспортёр года». Фото с сайта правительства ЯНАО
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Российский экспортный центр проводит приём заявок от предприятий Уральского федерального округа на соискание всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортёр года». Ямальским производителям предлагают принять в нём участие.

По ифнормации правительства ЯНАО, заявки от организаций Уральского федерального округа принимаются до 14 июня.

Итоги среди уральских конкурсантов подведут в июле на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Окружные этапы конкурса продлятся до октября. Их победители попадут на федеральный тур – имена лучших назовут в Москве на VI Международном экспортном форуме «Сделано в России».

Конкурс проводится по шести номинациям, одна из которых – «Экспортёр года в сфере агропромышленного комплекса». К участию приглашаются организации, занятые в экспорте продукции сельского хозяйства.

Отметим, что на Ямале сегодня три «аграрных» экспортёра. Муниципальное предприятие «Ямальские олени» с 2008 года поставляет в страны Европы мясо северного оленя. За 11 лет в Швецию, Германию, Финляндию отправлено 4 тысячи тонн экологически чистого продукта. Мясоперерабатывающий комплекс «Паюта» с прошлого года начал экспорт мяса в Германию и оленьих шкур в Финляндию. В этом году на международном рынке дебютирует ООО «Возрождение» - планируется поставка партии оленьих шкур в Финляндию. Также на финский рынок со шкурами в этом году выходят и «Ямальские олени».

ИСТОЧНИК KP.RU

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