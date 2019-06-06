2019-06-06T13:47:18+03:00
Происшествия

Жителя Салехарда ждёт суд за два грамма наркотика в кармане брюк

Парня выявили во время спецопераций
Алена Кульмухаметова
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Жителя Салехарда ждёт суд за два грамма наркотика в кармане брюк. Фото с сайта pixabay.comЖителя Салехарда ждёт суд за два грамма наркотика в кармане брюк. Фото с сайта pixabay.com
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Наркополицейские Салехарда 11 апреля 2019 года во время проведения оперативно-розыскных мероприятий выявили факт хранения 23-летним жителем окружной столицы наркотических средств в значительном размере.

Как сообщили в УМВД ЯНАО, во время досмотра молодого человека в кармане брюк полицейскими обнаружен и изъят сверток с веществом, которое, по результатам исследования, является наркотиком растительного происхождения общей массой более двух граммов.

По данному факту возбуждено и расследовано уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и хранение, без цели сбыта наркотических средств в значительном размере». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По окончании расследования уголовное дело с обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Салехардский городской суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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