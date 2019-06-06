СЕГОДНЯ 13:27 2019-06-06T13:27:21+03:00

В Ноябрьске простились с убитыми полицейским и его супругой Фото: Татьяна Коркина

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Прощание с семьёй Анчуговых состоялось сегодня, 6 июня, в ритуальном зале Ноябрьска. Проститься с погибшим коллегой пришли и сотрудники других силовых ведомств, а также ветераны МВД.

Как сообщает «Ноябрьск 24», сегодня тела Владимира Анчугова и его супруги Юлии отправят в Магнитогорск, где предадут земле.

Полиция Ноябрьска заявила, что возьмет на себя затраты на погребение Анчугова. В здании городского МВД в память о погибшем установили его фото.

Напомним, тела участковых уполномоченных Владимира Анчугова и Андрея Мучаева были обнаружены 3 июня в разных частях города. Один находился на рабочем месте в опорном пункте на улице Изыскателей. Тело второго обнаружили в автомобиле за зданием котельной в поселке СМУ-10. Анчугов был убит выстрелом в голову. Мучаев скончался от огнестрельной раны груди. В этот же день в квартире пятиэтажки в Ноябрьске было обнаружено тело убитой Юлии Анчуговой.

Следователи Ямала возбудили уголовное дело возбуждено по факту убийства двух и более лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU