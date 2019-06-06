СЕГОДНЯ 12:53 2019-06-06T12:53:10+03:00

Дюжина школьников из Надыма на месяц станут моряками в городе Кронштадт. Фото из соцсети ВКонтакте из Группы "Надым"

Жить они будут в учебном центре подготовки младших специалистов военно-морского флота России

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Двенадцать учеников шестой школы города Надым первый месяц летних каникул проведут в оборонно-спортивном лагере «Юный капитан» в городе Кронштадт Ленинградской области. Ребята - победители окружного открытого первенства по военно-прикладным видам спорта «Патриот» 2018 года.

В течение трёх недель юноши будут осваивать строевую, тактическую, военно-медицинскую и огневую подготовку. Изучат основы рукопашного боя, а также технику радиационной, химической и биологической защиты. А испытать свои силы школьники смогут в военно-спортивных играх. Кроме того, надымчане проведут много времени на боевом корабле.

Жить ребята будут в учебном центре подготовки младших специалистов военно-морского флота России. Подготовлена для школьников и просветительская программа. В планах - посещение военно-исторических музеев и мемориальных комплексов, а также культурных достопримечательностей северной столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU