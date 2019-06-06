2019-06-06T11:50:51+03:00
Общество

Учёные Ямала проведут 16 комплексных экологических экспедиций

По результатам исследований будут разработаны рекомендации по восстановлению природных сред
Алена Кульмухаметова
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Учёные Ямала проведут 16 комплексных экологических экспедиций. Фото с сайта правительства ЯНАОУчёные Ямала проведут 16 комплексных экологических экспедиций. Фото с сайта правительства ЯНАО
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Исследованиями в области экологии и охраны окружающей среды, геокриологии, геоботаники, почвоведения и рекультивации нарушенных земель будут охвачены практически все ландшафтные зоны Ямало-Ненецкого автономного округа.

Как рассказал заведующий сектором геолого-географических исследований Научного центра изучения Арктики, кандидат географических наук Роман Колесников, одним из важных проектов этого года станет экспедиция в июле-августе на Ростовцевское месторождение, расположенное на полуострове Ямал недалеко от Мыса Каменного.

- По результатам исследований будут разработаны рекомендации по восстановлению природных сред до состояния, пригодного для использования, в том числе для традиционной деятельности коренных малочисленных народов Севера, – прокомментировал Роман Колесников.

Аналогичный план мероприятий по восстановлению природных сред острова Вилькицкого составлен совместно с «Зелёной Арктикой» в 2017 году. Этим летом учёные вернутся на Вилькицкого, чтобы оценить состояние окружающей среды после проведённых экологических мероприятий, изучить местную флору и фауну.

По приглашению компании «Ямал СПГ» сотрудники Научного центра изучения Арктики примут участие в исследованиях в области рекультивации нарушенных земель в районе Южно-Тамбейского месторождения.

Добавим, в июле-августе экологи будут работать на территориях, не попадающих под антропогенное воздействие, как например, Верхне-Тазовский и Гыданский заповедники, так и в местах, расположенных непосредственно в зоне деятельности предприятий ТЭКа. Они отберут пробы в природных средах в районе месторождения Центральное на Полярном Урале, на Средне-Хулымском лицензионном участке в Надымском районе, на Сабетте и других научных полигонах. В общей сложности проведут «в поле» 300 человеко-дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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