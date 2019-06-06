СЕГОДНЯ 11:25 2019-06-06T11:25:28+03:00

В Лабытнангах дорожников оштрафовали на шесть миллионов рублей за плохую уборку снега зимой. Фото с сайта pixabay.com

Изменить размер текста: A A

Шесть миллионов рублей штрафа придётся выплатить в бюджет города Лабытнанги ООО «Авто-Миг плюс» по решению суда. Дорожников обвинили в некачественной уборке снега.

Как сообщили в прокуратуре ЯНАО, в апреле текущего года ведомством проведена проверка исполнения требований законодательства РФ по содержанию автомобильных дорог. Причиной тому стали многочисленные жалобы горожан в соцсетях. Выяснилось, что на территории города обязанности по надлежащему содержанию автомобильных дорог в соответствии с заключенным муниципальным контрактом возложены на ООО «Авто-Миг плюс».

При этом, длительный период очистка автомобильных дорог от образовавшихся снежных массивов и валов обществом не производилась, что привело к сужению проезжей части, ограничению видимости на дороге и препятствовало безопасности дорожного движения. В ряде случаев движение по проезжим частям было затруднено ввиду наличия на них уплотненного или талого снега, а также застоя воды.

За несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог фирма и руководитель привлечены к административной ответственности со штрафом в размере 100 тысяч рублей и 20 тысяч рублей соответственно.

Кроме того, за нарушение условий контракта администрацией города удержан штраф из подлежащих уплате ООО «Авто-Миг плюс» бюджетных средств в общем размере 6,1 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU