Только в мае спасатели Ямала сохранили жизни 91 жителю округа

СЕГОДНЯ 10:53 2019-06-06T10:53:54+03:00

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Начальник «Ямалспаса» Николай Потёмкин рассказал об итогах работы спасателей за май текущего года. По его словам, последний месяц весны был довольно сложным и напряжённым для спасателей. Период таяния снежного покрова, тонкого льда и ледохода на водных объектах характеризуется ростом количества чрезвычайных происшествий в природной среде: в тундре и на воде, на автомобильных дорогах.

Так, в Ямальском и Красноселькупском районах в течение месяца спасатели провели две операции по поиску и эвакуации пострадавших, выехавших в тундру на снегоходной технике.

- Из-за таяния снежного покрова движение снегоходов было сильно затруднено. Вместе со взрослыми в санях одного из снегоходов оказались семеро детей, - прокомментировал Николай Потёмкин. – Всех успешно эвакуировали спасатели. Но не всегда, к сожалению, такие истории заканчиваются благополучно.

Салехардскими спасателями завершены работы по поиску тела гражданина, утонувшего на озере возле протоки Падыпосл в районе посёлка Аксарка Приуральского района. В результате неосторожного поведения лодка перевернулась, четверо пострадавших оказались в ледяной воде, трое из них утонули.

-Алкогольное опьянение, отсутствие спасательных жилетов, несоблюдение правил водопользования – типичные причины гибели людей на воде, - отметил руководитель учреждения.

За месяц спасателями проведены 94 аварийно-спасательные операции, в результате спасён 91 человек. Из них 33 человека – в природной среде (27 – в лесу и в тундре, 6 – на водных объектах).

Всего с начала года спасено 482 ямальца, из них 164 человека в результате поисково-спасательных операций в природной среде.

ИСТОЧНИК KP.RU