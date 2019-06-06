СЕГОДНЯ 10:30 2019-06-06T10:30:07+03:00

В Новом Уренгое осуждена банда наркодилеров. Фото с сайта pixabay.com

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Длительные сроки лишения свободы получили участники преступной группы за незаконный оборот наркотиков по решению Новоуренгойского городского суда. Были осуждены жители Мурманска, Норильска, Ноябрьска, Ханты-Мансийска, а также Приморского края.

По информации прокуратуры Ямала, в период с декабря 2017 года по апрель 2018 года входившие в состав организованной преступной группы шесть участников занимались распространением на территории городов Надым и Новый Уренгой наркотиков синтетического происхождения через «тайники - закладки».

Двое из участников банды получали крупные партии наркотических средств, которые они фасовали на более мелкие для последующей их передачи иным членам группы - «закладчикам», то есть непосредственным распространителям наркотиков.

Сбыт «синтетики» происходил бесконтактным способом путем сообщений через сеть «Интернет» с использованием приложения «Телеграмм», деньги за наркотики поступали посредством электронных платежей на банковские карты, открытые на иных лиц.

Наркополицейскими Нового Уренгоя участники организованной группы были задержаны. Из мест «закладок» и временных жилищ преступников изъяты наркотики общей массой 4900 грамм.

Суд назначил наркосбытчикам наказание в виде лишения свободы сроком от 8 лет 3 месяцев до 11 лет 6 месяцев.

Отбывать назначенное наказание осужденным мужчинам предстоит в исправительных колониях строгого, а единственной женщине – общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU