СЕГОДНЯ 09:53 2019-06-06T09:53:19+03:00

Салехардцев попросили не тереться о постаменты техники в Парке победы. Фото с сайта администрации города Салехард

Изменить размер текста: A A

В Салехарде, как и по всему Ямало-Ненецкому автономному округу, проходят субботники и мероприятия по благоустройству. Так накануне более полутора тысяч горожан вышли на большой субботник в окружной столице Ямала.

Как сообщили в администрации города, во время проведения субботника было задействовано 27 единиц техники, вывезено 420 кубов мусора

А сейчас работы по благоустройству ведутся в Парке Победы Салехарда. Горожан и гостей просят не тереться о памятники, чтобы не испачкаться в краске.

- Уважаемые жители и гости города! На территории Парка Победы производится окраска образцов военной техники. Данное мероприятие является ежегодным для поддержания эстетического вида парка в надлежащем состоянии. Будут окрашены 17 единиц техники. Работы продлятся до конца июля 2019 года. Убедительная просьба во время нахождения на территории Парка Победы не заходить на постаменты с техникой и не прислоняться к окрашенным элементам, - обратились к горожанам представители администрации Салехарда.

ИСТОЧНИК KP.RU