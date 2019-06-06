СЕГОДНЯ 09:31 2019-06-06T09:31:50+03:00

В Ноябрьске открылась смена для молодежи «Культурные традиции казачества». Фото с сайта администрации города Ноябрьск

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В Ноябрьске открылась первая в Ямало-Ненецком автономном округе профильная смена для молодежи «Культурные традиции казачества».

Как сообщили в городской администрации, 45 учеников кадетских и казачьих классов со всего округа и кадетов ноябрьской учебной пограничной заставы принял Центр духовно-нравственного воспитания. В ежедневном графике подростков будут огневая, строевая, спортивная, военно-прикладная подготовка, основы рукопашного боя и самообороны, уроки православия и казачьей культуры. Завершится смена 16 июня сдачей комплексного итогового зачета по пройденным темам.

Напомним, Центр духовно-нравственного воспитания – уникальные учреждение, единственное в своем роде в России. Здесь ведется деятельность по духовно-нравственному, гражданско-патриотическому, спортивному, художественному воспитанию детей и молодежи.

На его территории расположен храмовый комплекс Преподобного Сергия Радонежского, крытый хоккейный корт, концертный зал, четыре спортивный зала и плавательный бассейн, гостиница, столовая, учебный корпус, парк веревочных переправ на высоте, уличная сцена. В парковой зоне Центра обустроено более 7000 метров квадратных тротуаров и дорожек, есть игровая площадка для детей, уличный спортивный комплекс.

ИСТОЧНИК KP.RU