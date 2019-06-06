СЕГОДНЯ 08:53 2019-06-06T08:53:41+03:00

В Салехарде вновь расследуется дело по факту смерти женщины после застолья с уголовником Фото: Татьяна Коркина

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В марте 2018 года Салехардским следственным комитетом было возбуждено уголовное дело в связи со смертью местной жительницы, которая во время застолья вышла из квартиры в сопровождении гостя и через непродолжительное время обнаружена без сознания в подъезде соседями.

Женщину госпитализировали в окружную клиническую больницу, где она скончалась спустя два дня от полученной черепно-мозговой травмы.

Прокуратура Ямала выявила, что по данному факту следственным органом дважды принимались незаконные решения о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления.

После дополнительного расследования уголовное дело прекращено третий раз. Следователи рассматривали только одну версию происшествия причинения - падения с лестничного марша и получение в этой связи травмы.

Причастность к избиению женщины ее ранее судимого гостя, который покинул место происшествия, не дождавшись приезда скорой помощи и полиции, следователем осталась не проверенной. Мужчина был допрошен только в качестве свидетеля.

Прокуратурой Ямала в суд направлено ходатайство о разрешении отмены постановления о прекращении уголовного дела. Заявленное ходатайство судом удовлетворено. Дело вновь расследуется.

ИСТОЧНИК KP.RU