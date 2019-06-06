Ещё три памятника включены в объекты культурного наследия Ямала

СЕГОДНЯ 08:28 2019-06-06T08:30:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, приказом службы государственной охраны объектов культурного наследия включены три новых памятника.

Дом связи на бывшей станции Ярудей. Фото с сайта правительства Ямала

Так, охране подлежат теперь двухквартирный деревянный дом на территории бывшей станции Ярудей железной дороги «Чум – Салехард – Игарка», дом связи на территории бывшей станции Ярудей железной дороги «Чум – Салехард – Игарка» и двухквартирный жилой дом, связанный с жизнью и деятельностью выдающихся людей Ямала: Л.В. Лапцуя, В.Т. Подшибякина, Е.Г. Сусой.

Два первых дома представляют ценность с точки зрения истории промышленного освоения территории Крайнего Севера Западной Сибири, а именно – строительства в середине ХХ века Трансарктической железной дорогой «Чум – Салехард – Игарка».

Двухквартирный дом на бывшей станции Ярудей. Фото с сайта правительства Ямала

Третье здание по улице Комсомольской в Салехарде, в котором с 1993 года по настоящее время располагается музей-квартира ненецкого поэта и писателя Леонида Лапцуя, представляет мемориальную ценность: в этом доме помимо ненецкого поэта и писателя длительное время проживали заслуженный педагог России Елена Сусой, которая внесла неоценимый вклад в сохранение и возрождение языков и культур коренных малочисленных народов Севера, а также заслуженный геолог России, первооткрыватель нефтегазовых богатств ямальского Севера, Герой Социалистического труда Василий Подшибякин.

На основании имеющихся данных и сбора дополнительных архивных материалов установлена историко-культурная ценность заявленных объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU