На общегородской субботник в Салехарде вышли полторы тысячи человек
В окружной столице Ямала состоялся общегородской субботник и Всероссийская экологическая акция "Зеленая весна-2019». На уборку города вышли около полутора тысяч человек.
Как сообщили в городской администрации, фронт работ на весеннем субботнике традиционный - уборка старой травы, сбор мусора, ликвидация несанкционированных свалок. Во время проведения субботника было задействовано 27 единиц техники, вывезено 420 кубов мусора. В день проведения общегородского субботника «Ямалэкосервис» принимал мусор на безвозмездной основе. Вывоз мусора еще продолжается.
Уборка города будет продолжаться до 17 июня в рамках месячника «Чистый город». Далее планируется посадка цветочных клумб, высадка зеленых насаждений, ремонт и окраска элементов ограждений.
ИСТОЧНИК KP.RU