СЕГОДНЯ 07:56 2019-06-06T07:56:03+03:00

На общегородской субботник в Салехарде вышли полторы тысячи человек Фото: Татьяна Коркина

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В окружной столице Ямала состоялся общегородской субботник и Всероссийская экологическая акция "Зеленая весна-2019». На уборку города вышли около полутора тысяч человек.

Как сообщили в городской администрации, фронт работ на весеннем субботнике традиционный - уборка старой травы, сбор мусора, ликвидация несанкционированных свалок. Во время проведения субботника было задействовано 27 единиц техники, вывезено 420 кубов мусора. В день проведения общегородского субботника «Ямалэкосервис» принимал мусор на безвозмездной основе. Вывоз мусора еще продолжается.

Уборка города будет продолжаться до 17 июня в рамках месячника «Чистый город». Далее планируется посадка цветочных клумб, высадка зеленых насаждений, ремонт и окраска элементов ограждений.

ИСТОЧНИК KP.RU