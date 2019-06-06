СЕГОДНЯ 07:39 2019-06-06T07:39:37+03:00

За минувшие сутки на Ямале зарегистрировано десять ДТП. Фото с сайта Госавтоинспекции Ямала

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Серьёзные ремонты предстоят автовладельцам после дорожно-транспортных происшествий. Зато все живы и здоровы.

Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 10 ДТП, последствиями которых стали механические повреждения транспортных средств. В сравнении с предыдущим днём, когда случилось шесть столкновений, увеличение вдвое, но при этом за 4 июня был пострадавший.

Пострадал мотоциклист. Фото с сайта Госавтоинспекции Ямала

Так, 4 июня в 11 часов 40 минут на регулируемом перекрестке пр. Мира - ул. Строителей в городе Губкинский водитель за рулём «Mitsubishi» при повороте налево на разрешающий сигнал светофора светофора, не уступил дорогу водителю мотоцикла «Kawasaki». В результате происшествия водитель мотоцикла «Kawasaki» был госпитализирован.

С начала 2019 года на ямальских дорогах в 2088 зарегистрированных ДТП, погибли 12 человек и 228 травмированы, в их числе 28 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU