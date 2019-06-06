СЕГОДНЯ 06:50 2019-06-06T06:50:05+03:00

В полевой сезон 2019 года археологи проведут раскопки на двух памятниках Ямала. Фото с сайта правительства ЯНАО

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В Научном центре изучения Арктики готовы к открытию летнего полевого сезона. Об этом сообщили в правительстве Ямала.

Комплексные исследования запланированы на могильнике Нюрымпосллор в Приуральском районе и памятнике Нгарка-Едётаяха 1 в Ямальском районе, а также археологическая разведка на полуострове Ямал.

Первая экспедиция стартует 17 июня на могильник Нюрымпосллор в Приуральском районе. На памятнике ХIХ века прослеживается 26 погребений. Одно из них учёные вскрыли в 2018 году и неожиданно для себя обнаружили кенотаф – имитацию захоронения человека, пропавшего без вести или утонувшего.

Учёные связывают Нюрымпосллор с известным некрополем эпохи Средневековья – Зелёным Яром. Могильник XIX века расположен на берегу протоки Горный Полуй между Салехардом и Зелёным Яром на одинаковом удалении от них. В экспедиции на Нюрымпосллор с археологами будут работать антропологи, экологи, почвоведы и другие специалисты. К ним планируют присоединиться коллеги из Сеульского национального университета, которые исследовали мумифицированные останки людей из могильника Зелёный Яр.

В Полевой сезон археологи выяснят: является ли могильник Нюрымпосллор весь кенотафом или они столкнулись с единичным случаем.

Памятник Нгарка-Едётаяха 1 между посёлками Яр-Сале и Панаевск открыт в 2015 году. В июле этого года учёные продолжат раскопки и изучат остатки металлоплавильного производства, обнаруженные здесь ранее. Вместе с ними в экспедиции будут работать специалисты естественнонаучного профиля. Сотрудники сектора геолого-географических исследований проведут геомагнитную съёмку местности. Запланированы геоботанические и палеоэкологические исследования, чтобы получить знания о климате и окружающей среде в прошлом. В августе учёные отправятся в разведку от памятника Нгарка-Едётаяха 1 до села Панаевск.

ИСТОЧНИК KP.RU