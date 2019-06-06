СЕГОДНЯ 06:34 2019-06-06T06:34:12+03:00

Погода на Ямале 6 июня: летнее тепло и слабый ветер Фото: Татьяна Коркина

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В четверг 6 июня в Салехарде с утра пасмурно и идёт дождь, вечером – ясно и без осадков. Ветер северо-восточный 5-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +2, +6 градусов.

В Лабытнанги пасмурно, дождь, к вечеру ясная погода. Ветер северо-восточный 4-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +2, +6 градусов.

В Новом Уренгое ясная погода, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +17, +25 градусов.

В Ноябрьске переменная облачность. Ветер восточный 3-6 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +18, +23 градусов.

В Надыме пасмурная погода и без осадков. Ветер северо-восточный 2-4 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +12, +19 градусов.

В Губкинском преимущественно ясная погода и без осадков. Ветер восточный 2-4 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +19, +21 градусов.

В Муравленко с утра облачно, после обеда ясная и без осадков погода. Ветер восточный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха днём +17, + 22 градусов.

В Тарко-Сале ясно и без осадков. Ветер восточный 3-4 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +18, +21 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU