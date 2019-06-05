Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов – участник Петербургского экономического форума
Большая программа запланирована в рамках Петербургского международного экономического форума 2019. Участие в нём примет делегация Ямало-Ненецкого автономного округа во главе с губернатором Дмитрием Артюховым.
Так, 6 июня губернатор Ямала подпишет соглашение о сотрудничестве с правительством Нижегородской области. Чуть позже он выступит на панельной сессии «В гармонии с планетой. Экотуризм: глобальный тренд или модное увлечение».
Также будет подписан план мероприятий на 2019-2022 годы по реализации Соглашения о сотрудничестве с Алтайским краем.
На следующий день, 7 июня, Дмитрий Артюхов примет участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
Также глава региона подпишет ряд соглашений о сотрудничестве с компаниями ТЭК и проведет рабочие встречи.
ИСТОЧНИК KP.RU