2019-06-05T16:14:02+03:00
Общество

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов – участник Петербургского экономического форума

Будут подписаны ряд соглашений
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов – участник Петербургского экономического форумаГубернатор Ямала Дмитрий Артюхов – участник Петербургского экономического форума
Изменить размер текста:

Большая программа запланирована в рамках Петербургского международного экономического форума 2019. Участие в нём примет делегация Ямало-Ненецкого автономного округа во главе с губернатором Дмитрием Артюховым.

Так, 6 июня губернатор Ямала подпишет соглашение о сотрудничестве с правительством Нижегородской области. Чуть позже он выступит на панельной сессии «В гармонии с планетой. Экотуризм: глобальный тренд или модное увлечение».

Также будет подписан план мероприятий на 2019-2022 годы по реализации Соглашения о сотрудничестве с Алтайским краем.

На следующий день, 7 июня, Дмитрий Артюхов примет участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Также глава региона подпишет ряд соглашений о сотрудничестве с компаниями ТЭК и проведет рабочие встречи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
АО «Транснефть – Сибирь» передает в библиотеки школ комплекты книг
Полмиллиона рублей перевели две жительницы Ноябрьска мошенникам
Tele2 и фонд «Навстречу переменам» провели благотворительный утиный заплыв
Ямальцы могут обратиться к уполномоченному по правам предпринимателей через МФЦ
Губернатор Ямала назвал героями жителей Гыды за спасение людей из полыхающего дома
Полиция Ямала разыскивает вора из Нового Уренгоя
В Ноябрьске завершился отопительный сезон
Экология Ямала под особым контролем правительства региона
В Ноябрьске назвали имя лучшего лесного пожарного Ямала
Жительница Панаевска осуждена за бутылку водки
В Уренгое продолжается монтаж наплавного моста через реку Пур
В Салехарде новый дом в микрорайоне Кнунянца, наконец, ввели в эксплуатацию
Ноябрьск и «Ямине» подписали соглашение о сотрудничестве
В летнее утро в Салехарде выпал снег
В Губкинском завершился фестиваль научного кино ФАНК
В Ноябрьске демонтируют колесо обозрения
Погода на Ямале 5 июня: в округ идёт тепло
Ямальцы могут бесплатно звонить с таксофонов по всей России
Пуровчанке лжебанкир не вернул украденные деньги
Дикоросы, оленину и рыбу с Ямала представили на выставке в Белоруссии