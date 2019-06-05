АО «Транснефть – Сибирь» передает в библиотеки школ комплекты книг

СЕГОДНЯ 15:40 2019-06-05T15:40:54+03:00

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АО «Транснефть – Сибирь» в рамках реализации благотворительной программы передает в школы Тюменской области комплекты биографических романов, рассказывающих о жизненном пути известных российских ученых и полководцев, о поворотных событиях в истории России.

Первыми подарок от АО «Транснефть – Сибирь» получили учащиеся тюменской школы № 69, которая носит имя Героя Советского Союза, Героя Монгольской Народной Республики, генерала армии Ивана Федюнинского. Среди шестнадцати томов – книга Александра Васькина «Шухов. Покоритель пространства», рассказывающая о создателе первого в России нефтепровода Балаханы – Черный город в районе Баку, автора знаменитой телебашни на Шаболовке, Герое труда, члене-корреспонденте Академии наук Владимире Шухове.

Первыми подарок от АО «Транснефть – Сибирь» получили учащиеся тюменской школы № 69

«Библиотека Победы» в коллекции книг представлена биографическими романами о маршалах Советского Союза Георгии Жукове, Константине Рокоссовском, Иване Коневе, книгой о героях Сталинградской битвы, двумя романами о работе советских разведчиков в годы Великой Отечественной войны, книгой о разработке и проведении берлинской операции.

История становления Тюменской области представлена книгой Александра Трапезникова «Виктор Муравленко». В собрание книг также вошли романы о крупнейших российских ученых – Ломоносове, Капице, Курчатове, Вернадском.

Вручая школьникам эту уникальную библиотеку, заместитель генерального директора АО «Транснефть – Сибирь» Сергей Сметанюк пожелал им больших успехов в учебе и выразил уверенность, что книги серии «Жизнь замечательных людей» издательства «Молодая гвардия» помогут лучше узнать историю нашей страны, стать настоящими патриотами, достойными гражданами России.

ИСТОЧНИК KP.RU