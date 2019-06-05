Полмиллиона рублей перевели две жительницы Ноябрьска мошенникам
Крайнюю неосмотрительность и доверчивость проявили ноябряне и потеряли все свои сбережения. Злоумышленники воспользовались старой схемой отъёма денег.
По информации УМВД ЯНАО, в первом случае, ноябрянка на популярном сайте разместила объявление о продаже шкафа, указав в объявлении свой номер телефона. Накаунне на телефон заявительницы позвонил неизвестный мужчина и сказал, что хочет приобрести шкаф и готов перечислить залог. Злоумышленник предложил ей пройти к банкомату и совершить под диктовку ряд операций, что ноябрянка и сделала. После чего с её банковской карты произошло списание 100 тысяч рублей.
Во втором случае, 19 мая заявительнице позвонил мужчина, который представился юристом компании, занимающейся возвратом денег с игровой платформы, сообщив, что может помочь вывести её деньги, которые она вкладывала в 2014 году, но для получения необходимо оплатить страховку. Оплатив указанную сумму, а это более 450 тысяч рублей, мужчина перестал отвечать на звонки.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».
ИСТОЧНИК KP.RU