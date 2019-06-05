2019-06-05T14:51:42+03:00
Общество

Полмиллиона рублей перевели две жительницы Ноябрьска мошенникам

Найти преступников пока не удалось
Алена Кульмухаметова
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Полмиллиона рублей перевели две жительницы Ноябрьска мошенникам. Фото с сайта pixabay.comПолмиллиона рублей перевели две жительницы Ноябрьска мошенникам. Фото с сайта pixabay.com
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Крайнюю неосмотрительность и доверчивость проявили ноябряне и потеряли все свои сбережения. Злоумышленники воспользовались старой схемой отъёма денег.

По информации УМВД ЯНАО, в первом случае, ноябрянка на популярном сайте разместила объявление о продаже шкафа, указав в объявлении свой номер телефона. Накаунне на телефон заявительницы позвонил неизвестный мужчина и сказал, что хочет приобрести шкаф и готов перечислить залог. Злоумышленник предложил ей пройти к банкомату и совершить под диктовку ряд операций, что ноябрянка и сделала. После чего с её банковской карты произошло списание 100 тысяч рублей.

Во втором случае, 19 мая заявительнице позвонил мужчина, который представился юристом компании, занимающейся возвратом денег с игровой платформы, сообщив, что может помочь вывести её деньги, которые она вкладывала в 2014 году, но для получения необходимо оплатить страховку. Оплатив указанную сумму, а это более 450 тысяч рублей, мужчина перестал отвечать на звонки.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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