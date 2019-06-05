Ямальцы могут обратиться к уполномоченному по правам предпринимателей через МФЦ
Обратиться за помощью и задать свои вопросы уполномоченному по правам предпринимателей Ямала бизнесмены могут через МФЦ. Такой способ появился у жителей Салехарда, Нового Уренгоя и Ноябрьска.
Как сообщили в правительстве региона, это стало возможным благодаря заключённому соглашению о взаимодействии между Многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг и уполномоченным по защите прав предпринимателей в ЯНАО. Подписи под документом поставили уполномоченный Вадим Елизаров и директор МФЦ Юрий Кучерявенко.
Теперь ямальцы могут подать заявку для организации встречи с уполномоченным для оказания консультативной помощи, письменное согласие на его участие в выездной проверке, проводимой в рамках государственного и муниципального контроля, жалобу в адрес уполномоченного о нарушениях их прав в сфере предпринимательской деятельности.
ИСТОЧНИК KP.RU