2019-06-05T13:59:02+03:00
Общество

Ямальцы могут обратиться к уполномоченному по правам предпринимателей через МФЦ

Накануне было подписано соответствующее соглашение
Алена Кульмухаметова
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Ямальцы могут обратиться к уполномоченному по правам предпринимателей через МФЦ. Фото с сайта правительства ЯНАОЯмальцы могут обратиться к уполномоченному по правам предпринимателей через МФЦ. Фото с сайта правительства ЯНАО
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Обратиться за помощью и задать свои вопросы уполномоченному по правам предпринимателей Ямала бизнесмены могут через МФЦ. Такой способ появился у жителей Салехарда, Нового Уренгоя и Ноябрьска.

Как сообщили в правительстве региона, это стало возможным благодаря заключённому соглашению о взаимодействии между Многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг и уполномоченным по защите прав предпринимателей в ЯНАО. Подписи под документом поставили уполномоченный Вадим Елизаров и директор МФЦ Юрий Кучерявенко.

Теперь ямальцы могут подать заявку для организации встречи с уполномоченным для оказания консультативной помощи, письменное согласие на его участие в выездной проверке, проводимой в рамках государственного и муниципального контроля, жалобу в адрес уполномоченного о нарушениях их прав в сфере предпринимательской деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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