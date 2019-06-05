Губернатор Ямала назвал героями жителей Гыды за спасение людей из полыхающего дома

СЕГОДНЯ 13:46 2019-06-05T13:53:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов назвал настоящими героями жителей Гыды, которые 29 мая во время пожара в многоквартирном жилом доме спасали людей.

Напомним, днём 29 мая в селе Гыда горел жилой трёхэтажный дом. Едкий дым в считанные минуты распространился по зданию и отрезал жильцам все пути выхода. Покинуть его можно было лишь через окна одной-единственной квартиры во всём доме. К тушению пожара и спасению людей мгновенно подключились не только пожарные, но и все, кто в этот момент находился поблизости.

По информации правительства округа, работники двух строительных фирм (СО «Арктика» и ГСМП «Строитель»), занятые на возведении двух домов по соседству, и простые жители села помогали спасателям: для эвакуации людей с верхних этажей придумали задействовать экскаватор – его ковш использовали, чтобы добраться до окна наверху и спуска жильцов из опасного здания, несколько работников принесли ручные строительные лестницы и спасали людей из окон всех трёх этажей.

Чтобы ускорить эвакуацию, несколько пожарных и добровольцев рисковали жизнью и входили в горящий дом. Из огня общими усилиями вывели не менее 21 человека. Удалось отстоять и само здание. В общем списке имён, достойных оценки, - более четырёх десятков человек.

В настоящее время правоохранительные органы сейчас разбираются в причинах пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU