Полиция Ямала разыскивает вора из Нового Уренгоя
Жителей округа просят сообщить любую информацию о злоумышленнике
Полиция Ямала разыскивает вора из Нового Уренгоя. Фото с сайта УМВД ЯНАО
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Отдел полиции города Новый Уренгой разыскивает Татарчука Алексея Васильевича, 1983 года рождения. Мужчина подозревается в краже.
Как сообщили в городской полиции, злоумышленник - уроженец Оренбургской области из посёлка Саракташ. Ранее проживал по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой. Мужчина славянской внешности, невысокого роста, примерно 165-168 сантиметров.
По имеющейся информации, мужчина может скрывается на территории Нового Уренгоя.
При установлении местонахождения разыскиваемого полиция просит незамедлительно сообщить по телефону: 8 (3494) 24-61-09, 8 (3494) 24-61-65, 02.
ИСТОЧНИК KP.RU