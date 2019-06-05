2019-06-05T13:00:50+03:00
Происшествия

Полиция Ямала разыскивает вора из Нового Уренгоя

Жителей округа просят сообщить любую информацию о злоумышленнике
Алена Кульмухаметова
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Полиция Ямала разыскивает вора из Нового Уренгоя. Фото с сайта УМВД ЯНАОПолиция Ямала разыскивает вора из Нового Уренгоя. Фото с сайта УМВД ЯНАО
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Отдел полиции города Новый Уренгой разыскивает Татарчука Алексея Васильевича, 1983 года рождения. Мужчина подозревается в краже.

Как сообщили в городской полиции, злоумышленник - уроженец Оренбургской области из посёлка Саракташ. Ранее проживал по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой. Мужчина славянской внешности, невысокого роста, примерно 165-168 сантиметров.

По имеющейся информации, мужчина может скрывается на территории Нового Уренгоя.

При установлении местонахождения разыскиваемого полиция просит незамедлительно сообщить по телефону: 8 (3494) 24-61-09, 8 (3494) 24-61-65, 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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