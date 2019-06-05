В Ноябрьске завершился отопительный сезон

СЕГОДНЯ 12:39 2019-06-05T13:50:32+03:00

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Этим летом жители Ноябрьска дважды останутся без горячей воды. Как сообщили в администрации города 10-11 июня и 13-14 августа пройдут гидравлические испытания сетей, после которых возможно кратковременное ухудшение качества воды. Жители поселков СУ-89, СМП-329, МК-15, СМУ-10, НГД будут испытывать временные неудобства с 5 по 14 августа.

Мероприятия проходят в рамках подготовки к новому отопительному сезону - старый завершился сегодня, 5 июня. Накануне глава администрации Алексей Романов подписал соответствующее постановление, согласно которому, энергоснабжающим организациям, обслуживающим жилищный фонд, рекомендовано приступить с 5 июня к работам по отключению систем отопления.

В управлении жилищно-коммунального хозяйства напоминают, какая бы температура ни была внутри тепловых сетей, а она сегодня находится на минимально допустимых значениях, основной упор в регулировании подачи тепла в квартиры жителей дома делается на работе внутридомовой системы отопления. В обязанности управляющей компании или ТСЖ входит обслуживание этой системы, в том числе отключение подачи тепла в квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU