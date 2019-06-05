Экология Ямала под особым контролем правительства региона

СЕГОДНЯ 12:05 2019-06-05T12:05:35+03:00

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Вопросы управления отходами, снабжения чистой водой, ликвидации экологического ущерба – на особом контроле правительства. Об этом заявил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Сегодня экологи Ямала отмечают профессиональный праздник.

Ямал уделяет серьёзное внимание вопросам экологии, является активным участником «генеральной уборки» в Арктике. Так, с 10 июля по 10 августа 2019 года состоится экологическая экспедиция на остров Вилькицкого в Карском море с участием волонтёров межрегиональной общественной экосоциологической организации «Зелёная Арктика» и учёных. Добровольцы займутся очисткой территории. Учёным предстоит оценить современное состояние острова, как восстанавливаются природные среды после проведённых экологических мероприятий.

«Генеральная уборка» на острове Вилькицкого проводится с 2017 года. С 2012 по 2016 годы экологические мероприятия прошли на острове Белом. . Вместе с российскими учёными в экспедиции в арктический регион приезжают зарубежные коллеги из Франции, Германии, Норвегии, Бельгии, Финляндии и других стран.

В регионе работает единственная академическая структура – Арктический научно-исследовательский стационар Института экологии растений и животных УрО РАН, расположенный в Лабытнанги. Учёные изучают состояние наземных экосистем, отслеживают динамику численности арктических млекопитающих и птиц. На базе стационара в рамках национального проекта «Наука» создана лаборатория «Динамика арктических экосистем».

В 2018 году выполнены работы по оценке потенциальных объектов накопленного вреда окружающей среде в Ямальском районе. Так, в прошлом году завершена очистка и дноуглубление русла протоки Шомапосл и реки Кутопьюган. Общая протяжённость расчищенных русел – 2,9 км.

В 2018 году на землях лесного фонда в Пуровском районе ликвидировано 64 свалки. Общий объём вывезенных отходов – около 4,5 тыс. м3.

Увеличиваются площади особо охраняемых природных территорий округа. Большое внимание уделяется формированию экологической культуры, образованию и воспитанию. Во всех муниципалитетах традиционны экоакции «Зелёная страна», «Чистый город», «Чистый берег», «Живи, лес», «Вода России», «Час Земли», «Зелёная Арктика» и др. – в них с удовольствием участвуют ямальцы самых разных возрастов.

ИСТОЧНИК KP.RU