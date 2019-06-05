СЕГОДНЯ 11:44 2019-06-05T11:44:11+03:00

В Ноябрьске назвали имя лучшего лесного пожарного Ямала. Фото с сайта правительства Ямала

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В Ноябрьске на базе лесхоза-филиала «Леса Ямала» подвели итоги регионального этапа конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» в номинации «Лучший лесной пожарный – 2019».

Соревнования включали в себя 2 этапа – теорию и практику. Участники за 20 минут дали ответы на 30 вопросов в области лесной пирологии, охраны труда, тактики и техники тушения лесных пожаров, правил оказания первой медицинской помощи.

Практические задания включали упражнения по физической подготовке (отжимание от настила, бег на стометровую дистанцию с ранцевым лесным огнетушителем, подтягивание на перекладине) и преодоление импровизированной полосы препятствий.

Как сообщили в правительстве Ямала, победителем стал Николай Булатов, ведущий инженер отдела «Красноселькупский лесхоз». Он представит округ на федеральном этапе всероссийского конкурса «Лучший по профессии в номинации «Лучший лесной пожарный – 2019». Мероприятие пройдёт с 2 по 5 сентября в посёлке Софрино в Московской области.

ИСТОЧНИК KP.RU