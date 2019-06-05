Жительница Панаевска осуждена за бутылку водки
Трудоисправляться придётся жительнице Ямальского района за настойчивое желание вести собственный бизнес. Женщина на дому торговала водкой и была поймана дважды полицейскими.
Как сообщает прокуратура ЯНАО, жительница села Панаевск Ямальского района в апреле 2018 года уже привлекалась к административной ответственности за незаконную продажу алкогольной продукции и была подвергнута штрафу в размере 30 000 рублей.
Несмотря на это, уже в декабре 2018 года она вновь из своей квартиры продала за 500 рублей бутылку водки «Царская охота» объемом 0,5 л.
За повторное нарушение в отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело. По результатам судебного разбирательства подсудимой, с учетом полного признания вины и раскаяния в содеянном, назначено наказание в виде исправительных работ сроком на три месяца с удержанием в доход государства 5 процентов заработной платы.
ИСТОЧНИК KP.RU