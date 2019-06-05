Жительница Панаевска осуждена за бутылку водки

СЕГОДНЯ 10:55 2019-06-05T10:55:26+03:00

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Трудоисправляться придётся жительнице Ямальского района за настойчивое желание вести собственный бизнес. Женщина на дому торговала водкой и была поймана дважды полицейскими.

Как сообщает прокуратура ЯНАО, жительница села Панаевск Ямальского района в апреле 2018 года уже привлекалась к административной ответственности за незаконную продажу алкогольной продукции и была подвергнута штрафу в размере 30 000 рублей.

Несмотря на это, уже в декабре 2018 года она вновь из своей квартиры продала за 500 рублей бутылку водки «Царская охота» объемом 0,5 л.

За повторное нарушение в отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело. По результатам судебного разбирательства подсудимой, с учетом полного признания вины и раскаяния в содеянном, назначено наказание в виде исправительных работ сроком на три месяца с удержанием в доход государства 5 процентов заработной платы.

ИСТОЧНИК KP.RU