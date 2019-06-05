В Уренгое продолжается монтаж наплавного моста через реку Пур

СЕГОДНЯ 10:23 2019-06-05T10:23:40+03:00

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Приступить к работе ранее специалистам предприятия «Ямбургтранссервис» мешала шуга и высокий уровень воды в реке – к данному моменту он опустился до отметки 812 см. Высокая вода не позволяет обеспечить свободный въезд на мост, пока доступ открыт только для рабочей техники. За сутки уровень воды снижается на 4-5 см, автомобильное сообщение планируют восстановить до конца недели.

Как сообщили в правительстве Ямала, пока людей и грузы перевозят суда на воздушных подушках. Тариф на перевозку пассажиров – 500 рублей, уренгойцев переправляют бесплатно. В районе ледовой переправы также работают аппарели. Здесь наблюдается небольшая очередь – погрузка и разгрузка автомобилей занимает много времени. Крупногабаритным машинам приходится особенно тщательно маневрировать, чтобы правильно распределить вес по площадке баржи: важно соблюсти все правила техники безопасности. Владельцы аппарелей в этом году приняли решение, которое порадовало всех владельцев легковых машин – личные автомобили уренгойцев перевозят бесплатно.

Информацию о работе переправы через реку Пур можно уточнить по телефону компании «Ямбургтранссервис»: 8 (3494) 24-41-41.

В заполярном Самбурге прошёл ледоход, он начался накануне вечером. Как сообщили в районном управлении по делам ГО и ЧС, сегодня река Пур в районе села уже очистилась ото льда, уровень воды в 08:00 – 722 см (критический уровень для Самбурга – 898 см).

ИСТОЧНИК KP.RU