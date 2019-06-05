СЕГОДНЯ 09:26 2019-06-05T09:26:47+03:00

В Салехарде новый дом в микрорайоне Кнунянца, наконец, ввели в эксплуатацию. Фото с сайта прокуратуры Ямала

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Дольщики из окружной столицы Ямала трижды ждали обещанного получения ключей от застройщика, а после обратились в прокуратуру.

По информации прокуратуры Ямала, была проведена проверка, которая выяснила, что в Салехарде ООО «Стройтех» возводил многоквартирный дом с привлечением денежных средств 18 дольщиков. Срок окончания строительства дома переносился три раза. При этом в нарушение установленных требований закона ямальцы о переносе сроков сдачи объекта застройщиком не уведомлялись, информация о ходе и этапе строительства в информационной системе не размещалась.

В этой связи стройфирма и его директор по постановлениям прокурора привлечены к административной ответственности с назначением предупреждения и штрафа в размере 15 тысяч рублей соответственно.

Благодаря принятым мерам дом в микрорайоне, наконец, Б.Кнунянца введен в эксплуатацию. Накануне подписан последний акт приема-передачи жилого помещения.

ИСТОЧНИК KP.RU