Ноябрьск и «Ямине» подписали соглашение о сотрудничестве

СЕГОДНЯ 08:58 2019-06-05T08:58:53+03:00

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Благотворительный фонд поддержки детей «Ямине» и администрация Ноябрьска заключили соглашение о сотрудничестве.

Как сообщили в правительстве Ямала, соглашение даст возможность фонду напрямую взаимодействовать со всеми учреждениями города. Муниципалитет сможет оказывать всестороннюю информационную поддержку фонду, централизованно сообщать образовательным, социальным и другим учреждениям на территории города и посёлка Вынгапуровский о деятельности и проводимых мероприятиях благотворительного фонда. В ближайшее время фонд и администрация города составят график проведения акций, ярмарок, благотворительных концертов. Собранные средства пойдут на лечение детей. Первым шагом совместной работы станет установка в Ноябрьске боксов для сбора пожертвований – в различных торговых точках и социальных учреждениях.

Отметим, что в Ноябрьске «Ямине» работает с 2012 года – за это время адресную помощь от фонда получили 735 детей. В этом году обращений ещё больше. На конец мая их было уже 234. Ещё 38 ноябрьских детей стоят в очереди на оказание адресной помощи до конца этого года.

Другое направление работы в Ноябрьске – организация выездных курсов реабилитации для детей, страдающих ДЦП и психоневрологическими заболеваниями. «Ямине» регулярно организовывает приезд в город специалистов из ведущих реабилитационных центров. За 8 лет здесь побывали медики из Барнаула, Екатеринбурга, Челябинска, Омска, Риги. Только в 2018 году реабилитацию по месту жительства при помощи специалистов омского реабилитационного центра «Ангел» прошли 60 детей из Ноябрьска и 40 детей из посёлка Вынгапуровский. Просьбы привезти в город специалистов по реабилитации детей продолжают поступать. Например, родители сразу 20 детей обратились с просьбой организовать выездные курсы тюменских врачей из центра «Шаг». Курс запланирован на осень.

ИСТОЧНИК KP.RU