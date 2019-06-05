В летнее утро в Салехарде выпал снег

СЕГОДНЯ 08:43 2019-06-05T11:12:46+03:00

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Снег летом – вполне обычное явление для Ямало-Ненецкого автономного округа и пока жители европейской части России прячутся в тени от палящего солнца, ямальцы кутаются в тёплые пуховики.

Сегодня 5 июня утро в Салехарде началось со снегопада. Горожане тут же стали делиться в соцсетях фото заснеженных улиц, автомобилей и чёрных следов от ног на белоснежном «покрывале». Впрочем, холода скоро покинут округ. Уже сегодня в городе снегопад сменится дождём и к вечеру чуть потеплеет. К выходным и вовсе наступит тепло, пусть весеннее - всего с 14 градусами на столбике термометра, но уже лучше сегодняшних +4 градусов.

Бывают и курьёзные случаи в округе из-за капризов северной погоды. Так, в прошлом году также 5 июня в Новом Уренгое случилось ДТП. Иномарка влетела в …сугроб у дороги. Снежная гора была так высока и тверда, что водитель получил травмы, досталось и автомобилю. А на 1 июня 2019 года в Салехарде отметили конкурс рисунков на асфальте в День защиты детей, потому что окружную столицу засыпало снегом.

ИСТОЧНИК KP.RU