В Губкинском завершился фестиваль научного кино ФАНК

СЕГОДНЯ 07:34 2019-06-05T07:34:47+03:00

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С 31 мая по 2 июня в Губкинском проходил фестиваль актуального научного кино ФАНК. По информации правительства Ямала, в мероприятиях участвовали 800 человек.

Гостям фестиваля показали известные документальные фильмы: «АльфаГо» – о противостоянии человеческого интеллекта и компьютера, «Земля: Один потрясающий день», посвящённый захватывающей жизни живых существ нашей планеты, а также«Музыка ненужных вещей» – о том, как музыка изменила жизнь детей и целого посёлка. Именно последняя картина заняла первое место в рейтинге зрительских симпатий, получив оценку 4,9 по пятибалльной шкале.

Большой интерес у горожан вызвала VR-программа с фильмами из России, США, Китая, Австралии, Великобритании и Тайваня в формате 360°, с виртуальным путешествием на нефтехимический комплекс «ЗапСибНефтехим».

Также прошло стендап-шоу Science Slam: молодые учёные рассказали о собственных исследованиях и научных идеях. Победителем Science Slam стал Антон Мальцев, главный технолог Губкинского ГПЗ-филиал АО «СибурТюменьГаз». Он рассказал, как снизить потребление электрической энергии и топливного газа на предприятии. Победитель поедет на финал Science Slam, который пройдёт в Тобольске в ноябре 2019 года.

Специальным гостем фестиваля стал Алексей Иванченко, главный физик-экспериментатор России, создатель десятка запатентованных изобретений и автор большинства экспериментов в программе «Галилео» на СТС. В рамках «Открытой лабораторной» он провёл физико-химическое шоу со спецэффектами и рассказал о главных мифах в науке.

ИСТОЧНИК KP.RU