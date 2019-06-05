Погода на Ямале 5 июня: в округ идёт тепло
В среду 5 июня в Салехарде облачно и весь день дожди. Ветер северо-восточный, восточный 6-13 метров в секунду.
В Лабытнанги облачно и дождь. Ветер северо-восточный, восточный 5-13 метров в секунду. Температура воздуха днём составит 0, +9 градусов.
В Ноябрьске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 1-7 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +17, +22 градуса.
В Новом Уренгое преимущественно ясная погода, без осадков. Ветер южный, восточный, северо-восточный 1-6 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +17, +24 градусов.
В Надыме переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северный 4-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +10, +16 градусов.
В Муравленко переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 2-8 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +18, +22 градусов.
В Губкинском с утра ясно, после обеда – переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +18, +23 градусов.
В Тарко-Сале утром ясная погода, после обеда – переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер восточный, юго-восточный 2-9 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +20, +25 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU