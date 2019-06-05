2019-06-05T06:20:39+03:00
Общество

Погода на Ямале 5 июня: в округ идёт тепло

Ветер стихает и столбики термометров идут вверх
Алена Кульмухаметова
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Погода на Ямале 5 июня: в округ идёт теплоПогода на Ямале 5 июня: в округ идёт теплоФото: Татьяна Коркина
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В среду 5 июня в Салехарде облачно и весь день дожди. Ветер северо-восточный, восточный 6-13 метров в секунду.

В Лабытнанги облачно и дождь. Ветер северо-восточный, восточный 5-13 метров в секунду. Температура воздуха днём составит 0, +9 градусов.

В Ноябрьске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 1-7 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +17, +22 градуса.

В Новом Уренгое преимущественно ясная погода, без осадков. Ветер южный, восточный, северо-восточный 1-6 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +17, +24 градусов.

В Надыме переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северный 4-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +10, +16 градусов.

В Муравленко переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 2-8 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +18, +22 градусов.

В Губкинском с утра ясно, после обеда – переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +18, +23 градусов.

В Тарко-Сале утром ясная погода, после обеда – переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер восточный, юго-восточный 2-9 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +20, +25 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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