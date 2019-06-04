2019-06-04T15:57:10+03:00
Общество

Ямальцы могут бесплатно звонить с таксофонов по всей России

В округе их насчитывается 105 единиц
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Ямальцы могут бесплатно звонить с таксофонов по всей России. Фото с сайта pixabay.comЯмальцы могут бесплатно звонить с таксофонов по всей России. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

Отменена плата за междугородные телефонные звонки с таксофонов универсальной услуги связи. Таким образом ямальцы могут звонить по всем городам России бесплатно.

Как сообщили в ПАО «Ростелеком», с 1 июня 2019 года с таксофонов можно бесплатно позвонить на любые номера фиксированной телефонной сети в стране, поскольку ранее компания «Ростелеком» уже обнулила стоимость местных и внутризоновых телефонных соединений.

В первую очередь таксофоны выполняют социальную функцию – это до сих пор единственное средство связи во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах. Около 20% трафика с таксофонов составляют звонки в экстренные оперативные службы.

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа работает 105 таксофонов в 95 населённых пунктах универсальной услуги связи, из них по проводной связи подключено 38, по GSM – 51 и по спутнику - 16. Наиболее активно на Ямале таксофонами пользуются жители деревень Хашгорт (Шурышкарский район, сельское поселение Горковское) и Порц-Яха (Ямальский район).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пуровчанке лжебанкир не вернул украденные деньги
Дикоросы, оленину и рыбу с Ямала представили на выставке в Белоруссии
В Новом Уренгое не джентельмен у пьяной дамы забрал все сбережения
Ямальцы празднуют Уразу-байрам
В Новом Уренгое открылись детские лагеря
Пуровские спортсмены привезли шесть медалей с Кубка России по пауэрлифтингу
В Новом Уренгое судят мигранта за зверское избиение мужчины
Судебные приставы Ямала за четыре месяца взыскали долги по зарплате на 76 миллионов рублей
Сабантуй в Ноябрьске будут отмечать два дня
На дороги Ямала нанесут экспериментальную разметку
Юные ямальцы отдохнут как в округе, так и за его пределами
Ямальские девятиклассники узнали результаты первого экзамена
Пуровчанка признана лучшей бегуньей на соревнованиях в Сочи
О мамонтёнке Любе из главного музея Ямала расскажут в Екатеринбурге
За минувшие сутки на Ямале зарегистрировано 18 ДТП
В Новом Уренгое раскрыта кража телефона из общежития
Таркосалинцы на субботнике собрали 400 кубометров мусора
Ямальских школьников сотрудники Центра изучения Арктики научили управлять квадрокоптером
Следователи Ноябрьска проводят проверку по факту обнаружения скелета мужчины в подвале жилого дома
Между Лабытнанги и Харпом начат капитальный ремонт дороги
Погода на Ямале 4 июня: дожди и сильный ветер
Перегруз лодки мог стать причиной гибели трёх человек в Аксарке