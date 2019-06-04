СЕГОДНЯ 15:57 2019-06-04T15:57:10+03:00

Ямальцы могут бесплатно звонить с таксофонов по всей России. Фото с сайта pixabay.com

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Отменена плата за междугородные телефонные звонки с таксофонов универсальной услуги связи. Таким образом ямальцы могут звонить по всем городам России бесплатно.

Как сообщили в ПАО «Ростелеком», с 1 июня 2019 года с таксофонов можно бесплатно позвонить на любые номера фиксированной телефонной сети в стране, поскольку ранее компания «Ростелеком» уже обнулила стоимость местных и внутризоновых телефонных соединений.

В первую очередь таксофоны выполняют социальную функцию – это до сих пор единственное средство связи во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах. Около 20% трафика с таксофонов составляют звонки в экстренные оперативные службы.

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа работает 105 таксофонов в 95 населённых пунктах универсальной услуги связи, из них по проводной связи подключено 38, по GSM – 51 и по спутнику - 16. Наиболее активно на Ямале таксофонами пользуются жители деревень Хашгорт (Шурышкарский район, сельское поселение Горковское) и Порц-Яха (Ямальский район).

ИСТОЧНИК KP.RU