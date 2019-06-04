Пуровчанке лжебанкир не вернул украденные деньги

СЕГОДНЯ 15:33 2019-06-04T15:33:12+03:00

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Накануне в дежурную часть Пуровского района обратилась жительница посёлка Уренгой с заявлением о мошенничестве при оформлении кредита.

Полицейским женщина рассказала, что через Интернет подавала заявки в различные банковские учреждения для получения потребительского кредита. 14 мая на ее телефон поступил звонок от неизвестной девушки, которая представившись представительницей банка, сообщила, что кредит женщине одобрен, для оформления договора необходимо перевести шесть тысяч рублей. В этот же день заявительница перечислила необходимую сумму на указанный расчетный счет.

Позже ей перезвонили и сообщили, что для получения кредита необходимо перечислить еще 19 тысяч рублей. После второго звонка пуровчанка засомневалась и передумала оформлять кредит, а также попросила вернуть ей шесть тысяч рублей. После этого заявительница пыталась дозвониться до якобы представителей кредитного учреждения, но их телефоны уже были отключены.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU