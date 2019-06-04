СЕГОДНЯ 14:54 2019-06-04T14:54:55+03:00

Дикоросы, оленину и рыбу с Ямала представили на выставке в Белоруссии. Фото с портала правительства ЯНАО

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Международная специализированная выставка «Пищевая индустрия-2019» открылась во вторник, 4 июня, в Минске. Она продлится до 9 июня. Свою продукцию на ней представила и делегация товаропроизводителей с Ямала.

Так, завод «Арктическая вода», сельскохозяйственное предприятие «Горковское», рыболовецкая артель «Орион» и производственная фирма «Ныда-Ресурс» представляют свои стенды.

Поездка ямальских предприятий на международную специализированную выставку в Беларусь организована департаментом внешних связей округа. Участие ямальцев в таких выставках отвечает задачам национального проекта по развитию международной кооперации для увеличения доли экспорта сельхозпродукции.

Отметим, что на общем стенде Ямало-Ненецкого автономного округа представлены в ассортименте продукты из мяса северного оленя, рыбные деликатесы, ямальские дикоросы и арктическая вода. Кроме того, там присутствует информация об инвестиционном и промышленном потенциале региона.

ИСТОЧНИК KP.RU