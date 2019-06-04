Дикоросы, оленину и рыбу с Ямала представили на выставке в Белоруссии
Международная специализированная выставка «Пищевая индустрия-2019» открылась во вторник, 4 июня, в Минске. Она продлится до 9 июня. Свою продукцию на ней представила и делегация товаропроизводителей с Ямала.
Так, завод «Арктическая вода», сельскохозяйственное предприятие «Горковское», рыболовецкая артель «Орион» и производственная фирма «Ныда-Ресурс» представляют свои стенды.
Поездка ямальских предприятий на международную специализированную выставку в Беларусь организована департаментом внешних связей округа. Участие ямальцев в таких выставках отвечает задачам национального проекта по развитию международной кооперации для увеличения доли экспорта сельхозпродукции.
Отметим, что на общем стенде Ямало-Ненецкого автономного округа представлены в ассортименте продукты из мяса северного оленя, рыбные деликатесы, ямальские дикоросы и арктическая вода. Кроме того, там присутствует информация об инвестиционном и промышленном потенциале региона.
ИСТОЧНИК KP.RU