В Новом Уренгое не джентельмен у пьяной дамы забрал все сбережения
Пьяные посиделки с малознакомым мужчиной обернулись крупными потерями для жительницы Нового Уренгоя. Протрезвев, женщина обратилась в полицию.
Как сообщили в УМВД ЯНАО, 13 октября 2018 года в полицию поступило заявление от новоуренгойки о том, что малознакомый мужчина похитил с ее банковской карты 40 000 рублей.
Полицейские выяснили, что женщина, распивая спиртные напитки с малознакомым мужчиной, сама передала ему банковскую карту и сообщила пин-код для того, чтобы он купил алкоголь. Злоумышленник, воспользовавшись ситуацией, «разбогател» на 40 000 рублей.
Выяснилось, что вором оказался ранее неоднократно судимый 26-летний житель города.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Дело расследовано и направлено в суд.
В мае 2019 года Новоуренгойским судом вынесен приговор о признании мужчины виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU