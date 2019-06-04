СЕГОДНЯ 14:39 2019-06-04T14:39:21+03:00

В Новом Уренгое не джентельмен у пьяной дамы забрал все сбережения Фото: Татьяна Коркина

За кражу он получил три года тюрьмы

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Пьяные посиделки с малознакомым мужчиной обернулись крупными потерями для жительницы Нового Уренгоя. Протрезвев, женщина обратилась в полицию.

Как сообщили в УМВД ЯНАО, 13 октября 2018 года в полицию поступило заявление от новоуренгойки о том, что малознакомый мужчина похитил с ее банковской карты 40 000 рублей.

Полицейские выяснили, что женщина, распивая спиртные напитки с малознакомым мужчиной, сама передала ему банковскую карту и сообщила пин-код для того, чтобы он купил алкоголь. Злоумышленник, воспользовавшись ситуацией, «разбогател» на 40 000 рублей.

Выяснилось, что вором оказался ранее неоднократно судимый 26-летний житель города.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Дело расследовано и направлено в суд.

В мае 2019 года Новоуренгойским судом вынесен приговор о признании мужчины виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU